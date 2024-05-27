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Регион
27 мая, 06:43

Израиль ударил по лагерю беженцев в Рафахе, погибли 40 человек

Результат удара Израиля по лагерю беженцев в Рафахе. Фото © Telegram / חדשות מהשטח בטלגרם

Результат удара Израиля по лагерю беженцев в Рафахе. Фото © Telegram / חדשות מהשטח בטלגרם

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетно-бомбовые удары по лагерю беженцев в городе Рафахе в секторе Газа. Уже известно о 40 погибших. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Лагерь беженцев в Рафахе после удара Израиля. Видео © Telegram / חדשות מהשטח בטלגרם

"Согласно местным источникам, по меньшей мере 40 граждан погибли, а другие получили ранения в результате ударов оккупационных самолётов по палаткам перемещённых лиц в недавно созданном лагере", — говорится в сообщении.

В палаточном лагере в основном находились женщины и дети. Палестинское Общество Красного Полумесяца сообщает о большом количестве перевезённых тел и раненых беженцев.

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Ранее Life.ru сообщал, что Международный суд всемирной организации обязал Израиль прекратить проведение военной операции в городе Рафахе, находящемся на границе Египта и сектора Газа. Однако Тель-Авив отказался выполнять требования МУС. Там отметили, что обвинения в геноциде палестинского народа якобы являются ложными. Биньямин Нетаньяху ранее сообщал о намерении уничтожить последние батальоны ХАМАС в Рафахе. Тем временем против операции ЦАХАЛ на юге Газы выступили также Соединённые Штаты, пригрозив Иерусалиму оружейным эмбарго.

Николай Рюмин
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