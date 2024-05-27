Израиль ударил по лагерю беженцев в Рафахе, погибли 40 человек
Результат удара Израиля по лагерю беженцев в Рафахе. Фото © Telegram / חדשות מהשטח בטלגרם
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетно-бомбовые удары по лагерю беженцев в городе Рафахе в секторе Газа. Уже известно о 40 погибших. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.
Лагерь беженцев в Рафахе после удара Израиля. Видео © Telegram / חדשות מהשטח בטלגרם
"Согласно местным источникам, по меньшей мере 40 граждан погибли, а другие получили ранения в результате ударов оккупационных самолётов по палаткам перемещённых лиц в недавно созданном лагере", — говорится в сообщении.
В палаточном лагере в основном находились женщины и дети. Палестинское Общество Красного Полумесяца сообщает о большом количестве перевезённых тел и раненых беженцев.
Ранее Life.ru сообщал, что Международный суд всемирной организации обязал Израиль прекратить проведение военной операции в городе Рафахе, находящемся на границе Египта и сектора Газа. Однако Тель-Авив отказался выполнять требования МУС. Там отметили, что обвинения в геноциде палестинского народа якобы являются ложными. Биньямин Нетаньяху ранее сообщал о намерении уничтожить последние батальоны ХАМАС в Рафахе. Тем временем против операции ЦАХАЛ на юге Газы выступили также Соединённые Штаты, пригрозив Иерусалиму оружейным эмбарго.