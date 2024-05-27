Израиль ударил по лагерю беженцев в Рафахе, погибли 40 человек

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетно-бомбовые удары по лагерю беженцев в городе Рафахе в секторе Газа. Уже известно о 40 погибших. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Лагерь беженцев в Рафахе после удара Израиля. Видео © Telegram / חדשות מהשטח בטלגרם

"Согласно местным источникам, по меньшей мере 40 граждан погибли, а другие получили ранения в результате ударов оккупационных самолётов по палаткам перемещённых лиц в недавно созданном лагере", — говорится в сообщении.