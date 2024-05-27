Израиль заявил о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу

Армия обороны Израиля ударом с воздуха ликвидировала находившегося в Рафахе главу штаба палестинского радикального движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Самолёт израильских ВВС в результате удара на основании данных разведки ЦАХАЛ и ШАБАК уничтожил террориста Ясина Рабиа — командующего штабом ХАМАС в Иудее и Самарии, а также Халеда Нагара — высокопоставленного представителя крыла ХАМАС в Иудее и Самарии", — сказано в заявлении военных.