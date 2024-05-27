Израиль заявил о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу
ЦАХАЛ: В Рафахе ликвидирован глава штаба ХАМАС на Западном берегу Ясин Рабиа
Израильский удар по Рафаху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed
Армия обороны Израиля ударом с воздуха ликвидировала находившегося в Рафахе главу штаба палестинского радикального движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"Самолёт израильских ВВС в результате удара на основании данных разведки ЦАХАЛ и ШАБАК уничтожил террориста Ясина Рабиа — командующего штабом ХАМАС в Иудее и Самарии, а также Халеда Нагара — высокопоставленного представителя крыла ХАМАС в Иудее и Самарии", — сказано в заявлении военных.
Самарией израильтяне называют Западный берег реки Иордан. В пресс-службе уточнили, что удар был нанесён в районе Таль-ас-Султан на северо-западе Рафаха, при этом пострадало несколько мирных жителей.
Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта, обосновав решение масштабными ударами по сектору Газа, в результате которых погибли десятки тысяч человек. Это спровоцировало серьёзную волну критики как в Тель-Авиве, так и в Вашингтоне. Президент США Джо Байден назвал позицию МУС возмутительной, а в Госдепе заявили, что суд может преследовать Россию, но не Израиль. В Кремле сочли такую реакцию любопытной.