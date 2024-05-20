Прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху

В частности, там указано, что в силу собранных доказательств у прокуратуры есть разумные основания полагать, что Нетаньяху и Галант должны ответить "за военные преступления и преступления против человечности, совершённые на территории Палестины (в секторе Газа) как минимум с 8 октября 2023 года". Также прокурор МУС запросил выдачу ордеров на арест трёх лидеров ХАМАС, с которым воюет ЦАХАЛ: Яхьи Синвара (лидер движения), Мухаммада Дейфа (командир военного крыла) и Исмаила Хании (глава политбюро). В Гааге их обвиняют в убийствах, пытках, изнасилованиях и похищениях заложников на территории Израиля в ходе теракта 7 октября 2023 года.