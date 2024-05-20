Прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом говорится в его заявлении.
В частности, там указано, что в силу собранных доказательств у прокуратуры есть разумные основания полагать, что Нетаньяху и Галант должны ответить "за военные преступления и преступления против человечности, совершённые на территории Палестины (в секторе Газа) как минимум с 8 октября 2023 года". Также прокурор МУС запросил выдачу ордеров на арест трёх лидеров ХАМАС, с которым воюет ЦАХАЛ: Яхьи Синвара (лидер движения), Мухаммада Дейфа (командир военного крыла) и Исмаила Хании (глава политбюро). В Гааге их обвиняют в убийствах, пытках, изнасилованиях и похищениях заложников на территории Израиля в ходе теракта 7 октября 2023 года.
Напомним, 7 октября 2023 года члены палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные районы Израиля, радикалы объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 34 тысяч человек, в том числе много детей. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни.
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