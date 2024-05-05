Нетаньяху согласился на перемирие с ХАМАС ради заложников
Нетаньяху: Израиль заключит временное перемирие с ХАМАС в обмен на заложников
Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / ЕРА
Израиль согласен на временное перемирие с палестинским радикальным движением ХАМАС ради освобождения заложников, однако это не поставит окончательную точку в войне. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
"Израиль был и по-прежнему готов заключить сделку о паузе в боевых действиях, чтобы освободить наших похищенных. Это то, что мы сделали, когда освободили 124 заложника и вернулись воевать. И это то, что мы готовы сделать сейчас", — подчеркнул он.
По его словам, израильская сторона якобы круглосуточно работает над тем, чтобы палестинцы согласились выдать заложников. Нетаньяху также обрушился с критикой на СМИ, которые постоянно обвиняют Израиль в срыве заключения соглашения с ХАМАС. Премьер подчеркнул, что в любом случае перемирие должно стать временным, так как израильские власти не отступят от своей цели ликвидировать военный потенциал радикалов в секторе Газа.
Ранее Израиль провёл воздушные атаки по палестинскому Рафаху, в результате которых десятки человек были убиты и ранены. В связи с израильскими зверствами в Газе Международный уголовный суд (МУС) пригрозил выдать ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Однако США пригрозили МУС санкциями за преследование израильских чиновников. На данный момент количество жертв израильской агрессии с октября прошлого года превысило 34,6 тысячи. Нетаньяху не раз говорил, что Израиль не намерен останавливать войну, пока не будет уничтожен последний радикал ХАМАС. По данным ООН, в секторе Газа уже погибло 5% населения, большинство умерших — женщины и дети, а вовсе не боевики.