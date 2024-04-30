"Скандал исторического масштаба": Нетаньяху оценил идею МУС арестовать чиновников Израиля Нетаньяху: Выдача ордеров МУС на арест чиновников Израиля станет скандалом 30 апреля, 17:12 Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / picture alliance / AA / photothek.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не вправе выписывать ордеры на задержание израильских политиков и военнослужащих из-за боевых действий в секторе Газа. Об этом заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху.

"Этот суд [Международный суд в Гааге] не имеет власти над Государством Израиль. Возможность того, что он выдаст ордера на арест командиров армии Израиля и руководителей государства, является скандалом исторического масштаба", — подчеркнул он.

Политик добавил, что если МУС позволит себе выдать ордеры на арест чиновников из Израиля, то это следует расценивать как первый случай, когда "демократическая страна, борющаяся за своё существование", стала виновной в военных преступлениях. По мнению Нетаньяху, Израиль ведёт войну якобы в соответствии со всеми международными нормами.

Премьер потребовал, чтобы "лидеры свободного мира" осудили угрозы со стороны МУС и, пользуясь своим влиянием, предотвратили этот возможный "опасный шаг". Нетаньяху выразил надежду, что международный суд внемлет призывам разума, иначе его ждёт "моральное и историческое банкротство".

Авторы Татьяна Миссуми