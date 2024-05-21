Песков счёл любопытной реакцию США на требование МУС по аресту Нетаньяху
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал любопытной реакцию Вашингтона на требование Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Действительно, ситуация более чем любопытная в плане отношения США и готовности использовать санкционные методы даже в отношении МУС. Весьма любопытно. То есть, с одной стороны, мы не поддерживаем, но с другой стороны, конечно, мы внимательно наблюдаем, фиксируем особенности позиции", — подчеркнул представитель Кремля.
При этом Песков напомнил, что Россия не является участником Римского статута, соответственно, не признаёт юрисдикцию этого суда.
Напомним, 20 мая прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны еврейского государства Йоава Галанта за масштабные удары по сектору Газа, жертвами которых стали десятки тысяч человек. США раскритиковали эту инициативу. Так, Джо Байден назвал это возмутительным, а в Госдепе и вовсе лицемерно заявили, что суд может преследовать Россию, но не Израиль.
ТАСС / DPA