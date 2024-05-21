Песков счёл любопытной реакцию США на требование МУС по аресту Нетаньяху

"Действительно, ситуация более чем любопытная в плане отношения США и готовности использовать санкционные методы даже в отношении МУС. Весьма любопытно. То есть, с одной стороны, мы не поддерживаем, но с другой стороны, конечно, мы внимательно наблюдаем, фиксируем особенности позиции", — подчеркнул представитель Кремля.