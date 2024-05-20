"Возмутительно": Байден жёстко отреагировал на планы МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Стремление прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест израильских властей возмутительно. Такое мнение выразил американский лидер Джо Байден.

"На что бы ни указывал прокурор, между Израилем и [палестинским движением] ХАМАС нет ничего общего. Мы будем поддерживать Израиль перед лицом угроз его безопасности", — сказано в заявлении президента США, которое опубликовала пресс-служба Белого дома.

О том, что Америка выступает против требования прокурора МУС, сообщил и госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен. По его словам, США отвергают отождествление Израиля и ХАМАС, "это позорно". Блинкен добавил, что призыв к выдаче ордера угрожает освобождению заложников в секторе Газа.