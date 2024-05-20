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20 мая, 16:20

"Исторический позор, кровавый навет": В Израиле ответили МУС на планы арестовать Нетаньяху

Офис Нетаньяху назвал планы МУС об аресте премьера "кровавым наветом"

Тель-Авив считает "переходом красной линии" и "кровавым наветом" планы прокурора Международного уголовного суда (МУС) добиться ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Об этом говорится в заявлении советника офиса Нетаньяху Дмитрия Гендельмана.

"Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан безосновательно оклеветал Израиль и перешёл красную черту в своих усилиях "юридической борьбы" против единственного еврейского государства и единственной демократии на Ближнем Востоке. Этот кровавый навет не помешает Израилю защищать себя и достигнуть всех целей нашей справедливой войны", заявил Гендельман.

В свою очередь глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал действия прокурора МУС "историческим позором", а президент Израиля Ицхак Герцог оценил решение прокурора как возмутительное.

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Напомним, ранее сегодня прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Там уличили Нетаньяху и Галанта в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённые на территории Палестины.

Обложка ©

ТАСС / picture alliance / AA/photothek

Александра Вишнякова
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