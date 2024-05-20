"Исторический позор, кровавый навет": В Израиле ответили МУС на планы арестовать Нетаньяху

Тель-Авив считает "переходом красной линии" и "кровавым наветом" планы прокурора Международного уголовного суда (МУС) добиться ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Об этом говорится в заявлении советника офиса Нетаньяху Дмитрия Гендельмана.

"Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан безосновательно оклеветал Израиль и перешёл красную черту в своих усилиях "юридической борьбы" против единственного еврейского государства и единственной демократии на Ближнем Востоке. Этот кровавый навет не помешает Израилю защищать себя и достигнуть всех целей нашей справедливой войны", — заявил Гендельман.

В свою очередь глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал действия прокурора МУС "историческим позором", а президент Израиля Ицхак Герцог оценил решение прокурора как возмутительное.