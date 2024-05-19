Министр под угрозой отставки потребовал от Нетаньяху установить в секторе Газа новую власть

Министр военного кабинета Бенни Ганц пригрозил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху подать в отставку, если тот до 8 июня не предложит план действий в секторе Газа после окончания вооружённого конфликта. Об этом пишет Financial Times.

Политик считает, что он должен состоять из шести целей: освобождения израильских заложников, свержения власти палестинского движения ХАМАС, демилитаризации анклава, установления контроля над ним и создания там новой гражданской администрации совместно с США, Евросоюзом и арабскими странами. По словам Ганца, обратный путь "ведёт всю нацию к пропасти".

В свою очередь канцелярия Нетаньяху обвинила Ганца в том, что он предъявил ультиматум премьер-министру вместо ХАМАС.