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19 мая, 05:25

Министр под угрозой отставки потребовал от Нетаньяху установить в секторе Газа новую власть

FT: Министр военного кабинета Израиля Ганц пригрозил Нетаньяху подать в отставку

Сектор Газа. Обложка © ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Сектор Газа. Обложка © ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Министр военного кабинета Бенни Ганц пригрозил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху подать в отставку, если тот до 8 июня не предложит план действий в секторе Газа после окончания вооружённого конфликта. Об этом пишет Financial Times.

Политик считает, что он должен состоять из шести целей: освобождения израильских заложников, свержения власти палестинского движения ХАМАС, демилитаризации анклава, установления контроля над ним и создания там новой гражданской администрации совместно с США, Евросоюзом и арабскими странами. По словам Ганца, обратный путь "ведёт всю нацию к пропасти".

В свою очередь канцелярия Нетаньяху обвинила Ганца в том, что он предъявил ультиматум премьер-министру вместо ХАМАС.

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Ранее Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к перемирию, если ХАМАС освободит израильских заложников. Однако, по его словам, прекращение огня не поставит точку в конфликте. Премьер утверждает, что Тель-Авив ежедневно работает над их вызволением.

Матвей Константинов
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