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Регион
17 мая, 18:43

В секторе Газа нашли тела трёх убитых в октябре израильских заложников

Израильская армия нашла в секторе Газа тела трёх заложников, которых убили ещё 7 октября. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"С прискорбием сообщаю, что прошлой ночью силы Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности вызволили тела наших заложников Шани Лук, Амита Бускилы и Ицхака Гелернтера", — рассказал военный.

По его словам, все погибшие были на музыкальном фестивале "Нова", который проводили в пустыне у границы с сектором Газа. Боевики ХАМАС устроили там кровавое месиво, ворвавшись на территорию 7 октября. Как отметил Хагари, заложники были убиты при попытке убежать с фестиваля, а в секторе Газа их тела находились до прошлой ночи.

Почти две сотни тел нашли в братских могилах в Хан-Юнисе, в секторе Газа
Почти две сотни тел нашли в братских могилах в Хан-Юнисе, в секторе Газа

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив согласен на временное перемирие с палестинским радикальным движением ХАМАС ради освобождения заложников. Однако он уточнил, что прекращение огня не поставит точку в войне. Кроме того, подчеркнул политик, Израиль каждый работает над тем, чтобы представители радикального движения выдали заложников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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