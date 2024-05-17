В секторе Газа нашли тела трёх убитых в октябре израильских заложников

Израильская армия нашла в секторе Газа тела трёх заложников, которых убили ещё 7 октября. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"С прискорбием сообщаю, что прошлой ночью силы Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности вызволили тела наших заложников Шани Лук, Амита Бускилы и Ицхака Гелернтера", — рассказал военный.

По его словам, все погибшие были на музыкальном фестивале "Нова", который проводили в пустыне у границы с сектором Газа. Боевики ХАМАС устроили там кровавое месиво, ворвавшись на территорию 7 октября. Как отметил Хагари, заложники были убиты при попытке убежать с фестиваля, а в секторе Газа их тела находились до прошлой ночи.