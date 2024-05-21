Власти США: Международный уголовный суд может преследовать Россию, но не Израиль

Россия и Израиль не являются членами Международного уголовного суда (МУС). При этом, как заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер, МУС может распространить свою юрисдикцию на РФ.

По словам Миллера, юрисдикция данной инстанции распространяется только на случаи, когда одна из сторон конфликта является её членом. В случае обострения ситуации между Израилем и Палестиной ни на одну из сторон подобное не распространяется, а в случае с Украиной, указал дипломат, "Москва должна понести ответственность" из-за того, что Киев когда-то подписал Римский статут. Стоит отметить, что он при этом умолчал про факт отсутствия ратификации этого документа киевским режимом.

Также представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что Тель-Авив якобы выражает готовность к сотрудничеству с Международным уголовным судом в отличие от России, что, по его мнению, делает эти ситуации "фундаментально различными".

Помимо того, сотрудник Госдепа попытался заверить, что в еврейском государстве и так существуют механизмы по привлечению к ответственности лиц, нарушивших гуманитарное право. На вопрос, почему в Вашингтоне так думают, Миллер ответил, что "в расписании была поездка прокурора".