"Визитная карточка англосаксов": Захарова оценила попытку США выгородить Израиль перед МУС
Захарова: Ситуация с МУС, Израилем и США — визитная карточка англосаксов
Ситуация, которая возникла между Международным уголовным судом (МУС), Израилем и Соединёнными Штатами, является визитной карточкой англосаксов. Об этом в своём телеграм-канале рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат сравнила позицию США по вопросам, связанным с обвинениями в адрес Тель-Авива со стороны МУС, с ужалившим самого себя скорпионом. Также, по её словам, это напоминает паука, запутавшегося в собственной паутине.
"Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры — визитная карточка англосаксов", — заключила Захарова.
Напомним, что 20 мая прокурор МУС в Гааге Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Американцы раскритиковали эту инициативу. Так, действующий хозяин Белого дома Джо Байден заявил, что стремление МУС выдать ордер на арест израильских властей возмутительно. А в Госдепе заявили, что суд может преследовать Россию, но не Израиль.
Telegram / МИД России