"Визитная карточка англосаксов": Захарова оценила попытку США выгородить Израиль перед МУС

Ситуация, которая возникла между Международным уголовным судом (МУС), Израилем и Соединёнными Штатами, является визитной карточкой англосаксов. Об этом в своём телеграм-канале рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат сравнила позицию США по вопросам, связанным с обвинениями в адрес Тель-Авива со стороны МУС, с ужалившим самого себя скорпионом. Также, по её словам, это напоминает паука, запутавшегося в собственной паутине.