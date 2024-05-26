В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги впервые с января
В Израиле звучат сирены воздушной тревоги, работает система ПРО "Железный купол"
В центральной части Израиля и в Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В небе в настоящее время работает система противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол". В Израиле впервые с января звучат взрывы, характерные для перехвата ракет. По сведениям местной системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева адом", сигналы тревоги запустили практически над всей северной частью тель-авивской агломерации, включая пригороды. Кроме того, сирена звучит над городом Нетания.
Тем временем военное крыло ХАМАС сообщило, что выпустило "большое количество ракет" по Тель-Авиву в ответ на действия Израиля в секторе Газа.
"Бригады аль-Кассама обстреляли Тель-Авив большим количеством ракет в ответ на резню сионистами мирного населения (в секторе Газа)", — указано в сообщении.
Напомним, 7 октября 2023 года члены палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные районы Израиля, радикалы объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 34 тысяч человек, в том числе много детей. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни. В мае стало известно, что Израиль и ХАМАС не могут договориться о прекращении огня в секторе Газа.
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