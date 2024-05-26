В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги впервые с января

В центральной части Израиля и в Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В небе в настоящее время работает система противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол". В Израиле впервые с января звучат взрывы, характерные для перехвата ракет. По сведениям местной системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева адом", сигналы тревоги запустили практически над всей северной частью тель-авивской агломерации, включая пригороды. Кроме того, сирена звучит над городом Нетания.

Тем временем военное крыло ХАМАС сообщило, что выпустило "большое количество ракет" по Тель-Авиву в ответ на действия Израиля в секторе Газа.