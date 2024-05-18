Израиль не смог договориться с ХАМАС о прекращении огня в Газе

Израиль и радикальное движение ХАМАС приостановили переговоры о прекращении огня в секторе Газа, сообщает гостелерадиокомпания Kan, ссылаясь на источники. Причина в том, что стороны не могут прийти к единому соглашению об условиях освобождения заложников.