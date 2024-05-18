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Регион
18 мая, 04:00

Израиль не смог договориться с ХАМАС о прекращении огня в Газе

Kan: Израиль и ХАМАС приостановили переговоры о прекращении огня в Газе

Израиль и радикальное движение ХАМАС приостановили переговоры о прекращении огня в секторе Газа, сообщает гостелерадиокомпания Kan, ссылаясь на источники. Причина в том, что стороны не могут прийти к единому соглашению об условиях освобождения заложников.

"Расхождения между сторонами очень большие, особенно по поводу термина "конец войны", а также по поводу требования Израиля накладывать вето на имена террористов, освобождения которых может потребовать ХАМАС", — передаёт Kan.

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Напомним, 7 октября 2023 года члены палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные районы Израиля, радикалы объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 34 тысяч человек, в том числе много детей. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни.

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Flickr / Israel Defense Forces

Анатолий Симоненко
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