Словения и Алжир запросили срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Рафахе
Сразу две страны запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в палестинском городе Рафах. Авторами инициативы выступили Словения и Алжир, сообщили РИА "Новости" в Организации Объединённых Наций.
"Алжир и Словения запросили заседание на понедельник. Тематика — Рафах", — поделился с агентством источник.
Напомним, что Армия обороны Израиля продолжает проведение операции в Рафахе, несмотря на угрозы со стороны Соединённых Штатов. Жертвой одной из бомбардировок города стала семилетняя племянница сотрудника ВОЗ. Параллельно ведётся и наземное наступление — ЦАХАЛ уже установила контроль над палестинской частью КПП Рафах.
Flickr / Israel Defense Forces