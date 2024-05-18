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18 мая, 02:57

Словения и Алжир запросили срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Рафахе

Сразу две страны запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в палестинском городе Рафах. Авторами инициативы выступили Словения и Алжир, сообщили РИА "Новости" в Организации Объединённых Наций.

"Алжир и Словения запросили заседание на понедельник. Тематика — Рафах", — поделился с агентством источник.

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Напомним, что Армия обороны Израиля продолжает проведение операции в Рафахе, несмотря на угрозы со стороны Соединённых Штатов. Жертвой одной из бомбардировок города стала семилетняя племянница сотрудника ВОЗ. Параллельно ведётся и наземное наступление — ЦАХАЛ уже установила контроль над палестинской частью КПП Рафах.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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