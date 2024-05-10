Израиль обстрелял дом сотрудника ВОЗ в Рафахе, погибла его семилетняя племянница
В ходе очередного израильского обстрела был ранен сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Рафахе, его семилетняя племянница погибла. Об этом сообщил глава объединения Тедрос Аданом Гебреисус.
"Два дня назад в результате авиаудара по дому сотрудника ВОЗ неподалёку от города Рафаха пострадал сотрудник организации. Он был ранен вместе со своей супругой и одним ребёнком. Погибла его семилетняя племянница", — рассказал Гебреисус на своей странице в социальной сети X.
Он подчеркнул, что такой печальный исход событий в очередной раз показывает опасность на территории всего сектора Газа.
Как писал Life.ru, число погибших палестинцев с начала вооружённого конфликта превысило 34,6 тысячи человек, количество раненых насчитывает уже больше 78 тысяч. На данный момент количество пострадавших жителей сектора Газа достигло 5% от его населения. Большинство из них — женщины и дети. Кроме того, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила, что на севере сектора Газа начался полномасштабный голод, он растёт и продвигается к югу.
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