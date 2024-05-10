Израиль обстрелял дом сотрудника ВОЗ в Рафахе, погибла его семилетняя племянница

В ходе очередного израильского обстрела был ранен сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Рафахе, его семилетняя племянница погибла. Об этом сообщил глава объединения Тедрос Аданом Гебреисус.

"Два дня назад в результате авиаудара по дому сотрудника ВОЗ неподалёку от города Рафаха пострадал сотрудник организации. Он был ранен вместе со своей супругой и одним ребёнком. Погибла его семилетняя племянница", — рассказал Гебреисус на своей странице в социальной сети X.