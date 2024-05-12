Израильский Ашкелон впервые с апреля подвергся обстрелу из сектора Газа
Состояние дома после ракетного обстрела в Ашкелоне. Обложка © X / EX1LEISR
На юге Израиля во время атаки из сектора Газа на город Ашкелон ранило несколько человек, пишет газета Times of Israel. Речь идёт о жильцах дома, куда попал снаряд вместе с ракетой-перехватчиком. Пострадавшие госпитализированы в медицинский центр.
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Ашкелоне впервые с 18 апреля.
На место ракетного обстрела в Ашкелоне прибыли правоохранители. Видео © X / EX1LEISR
Ранее представитель ЦАХАЛ заявил о продолжении высокоточной операции в Рафахе, несмотря на угрозы со стороны США. Военный указал, что за время боёв в городе израильские солдаты ликвидировали десятки членов суннитского движения ХАМАС.