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12 мая, 01:49

Израильский Ашкелон впервые с апреля подвергся обстрелу из сектора Газа

Состояние дома после ракетного обстрела в Ашкелоне. Обложка © X / EX1LEISR

Состояние дома после ракетного обстрела в Ашкелоне. Обложка © X / EX1LEISR

На юге Израиля во время атаки из сектора Газа на город Ашкелон ранило несколько человек, пишет газета Times of Israel. Речь идёт о жильцах дома, куда попал снаряд вместе с ракетой-перехватчиком. Пострадавшие госпитализированы в медицинский центр.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Ашкелоне впервые с 18 апреля.

На место ракетного обстрела в Ашкелоне прибыли правоохранители. Видео © X / EX1LEISR

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Ранее представитель ЦАХАЛ заявил о продолжении высокоточной операции в Рафахе, несмотря на угрозы со стороны США. Военный указал, что за время боёв в городе израильские солдаты ликвидировали десятки членов суннитского движения ХАМАС.

Анатолий Симоненко
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