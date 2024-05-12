Израильский Ашкелон впервые с апреля подвергся обстрелу из сектора Газа

На юге Израиля во время атаки из сектора Газа на город Ашкелон ранило несколько человек, пишет газета Times of Israel. Речь идёт о жильцах дома, куда попал снаряд вместе с ракетой-перехватчиком. Пострадавшие госпитализированы в медицинский центр.