ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 11:17

Названо число стран, которые хотят вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС

Советник президента РФ Кобяков: 59 стран хотят вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС

На текущем этапе 59 стран намерены присоединиться к таким международным объединениям, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Эти организации привлекают всё новые государства для развития сотрудничества в рамках многополярной концепции развития, заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков.

"Россия со своими партнёрами создала БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Сейчас с нами большинство жителей Земли, уже почти 45% мировой экономики. В настоящее время ещё 59 новых стран заявили о своих намерениях вступить в эти объединения, заявили о стремлении наладить практическое сотрудничество в новых форматах", — подчеркнул Кобяков на итоговой пресс-конференции о результатах ПМЭФ.

Также советник президента РФ отметил, что около 30 делегаций планируют приехать на саммит БРИКС в Казань в октябре.

Путин заявил о поддержке желающих присоединиться к БРИКС
Путин заявил о поддержке желающих присоединиться к БРИКС

Ранее в Кремле отмечали, что Россию радует заинтересованность Турции во вступлении в БРИКС. Кроме того, в организацию хочет войти Колумбия, за продвижение кандидатуры которой взялся лично бразильский лидер Лула да Силва, и Таиланд, одобривший проект письма о намерении стать членом союза.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • БРИКС
  • шос
  • ЕАЭС
  • ПМЭФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров