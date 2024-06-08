Названо число стран, которые хотят вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС

На текущем этапе 59 стран намерены присоединиться к таким международным объединениям, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Эти организации привлекают всё новые государства для развития сотрудничества в рамках многополярной концепции развития, заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков.

"Россия со своими партнёрами создала БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Сейчас с нами большинство жителей Земли, уже почти 45% мировой экономики. В настоящее время ещё 59 новых стран заявили о своих намерениях вступить в эти объединения, заявили о стремлении наладить практическое сотрудничество в новых форматах", — подчеркнул Кобяков на итоговой пресс-конференции о результатах ПМЭФ.