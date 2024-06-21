Россиянина задержали в Черногории по запросу США

В Черногории по запросу властей США задержали россиянина. По словам вице-президента Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, по консульской линии о причинах случившегося не сообщалось.

Правозащитник направил обращение к уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу. В документе Мельников напомнил, что в подобных случаях консульство должно в течение трёх суток получить уведомление о задержании гражданина. Кроме того, правозащитник указал на риски давления на россиянина со стороны правоохранителей.

"Я прошу вас восстановить нарушенные права гражданина РФ и предоставить консульским сотрудникам либо работникам Посольства РФ в Черногории информацию о месте его нахождения, содержания под стражей и обвинениях, выдвинутых против него властями США", — приводит ТАСС фрагмент письма Мельникова к Бьековичу.

Правозащитник призвал черногорскую сторону допустить к задержанному российских дипломатов и посодействовать в передаче сведений его родным.