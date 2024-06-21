Россиянина задержали в Черногории по запросу США
Правозащитник Мельников: Гражданин РФ задержан в Черногории по запросу США
В Черногории по запросу властей США задержали россиянина. По словам вице-президента Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, по консульской линии о причинах случившегося не сообщалось.
Правозащитник направил обращение к уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу. В документе Мельников напомнил, что в подобных случаях консульство должно в течение трёх суток получить уведомление о задержании гражданина. Кроме того, правозащитник указал на риски давления на россиянина со стороны правоохранителей.
"Я прошу вас восстановить нарушенные права гражданина РФ и предоставить консульским сотрудникам либо работникам Посольства РФ в Черногории информацию о месте его нахождения, содержания под стражей и обвинениях, выдвинутых против него властями США", — приводит ТАСС фрагмент письма Мельникова к Бьековичу.
Правозащитник призвал черногорскую сторону допустить к задержанному российских дипломатов и посодействовать в передаче сведений его родным.
Ранее Life.ru писал, что США объявили награду в $10 млн за сведения о россиянине, которого считают лидером хакеров. Речь идёт о предполагаемом главе группировки LockBit Дмитрии Хорошеве.
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