США объявили награду в $10 млн за сведения о россиянине, которого считают лидером хакеров

США, Британия и Австралия ввели санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, назвав его главой хакерской группировки LockBit. Соответствующее сообщение во вторник, 7 мая, появилось на сайте Министерства финансов Соединённых Штатов.

"США внесли в санкционный список Дмитрия Юрьевича Хорошева, гражданина РФ и лидера базирующейся в РФ LockBit group, за его роль в разработке и распространении программы-вымогателя LockBit", — заявили в ведомстве.

Госдеп США в свою очередь опубликовал документ, где сказано, что в штате Нью-Джерси Хорошеву предъявили обвинения в преступлениях, которые связаны с вирусом LockBit, и сговоре для хакерских атак в Соединённых Штатах и других странах. При этом в ведомстве объявили награду в 10 миллионов долларов за сведения, которые позволят задержать Хорошева и доказать его вину.

Отметим, что объединение LockBit стало известным в 2021 году. Группировка применяет одноимённый вирус-вымогатель, который шифрует файлы на устройствах потенциальных жертв и потом требует плату за разблокировку. Такие атаки уже испытали на себе американское подразделение Industrial & Commercial Bank of China Ltd., британская почта и Boeing.