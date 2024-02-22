В США объявили в розыск российского хакера Строганова по прозвищу Флинт

Американские власти разыскивают российского хакера Алексея Строганова, который более известен в определённых кругах под прозвищем Флинт. Как говорится в соответствующем сообщении Секретной службы США, его подозревают в совершении различных киберпреступлений.

Стражи правопорядка предполагают, что россиянин на протяжении десяти лет с 2007 года в составе группы лиц похищал номера дебетовых и кредитных карт, а также персональные данные их владельцев. По информации властей Соединённых Штатов, 51-летний Строганов с целью получения прибыли с этой схемы курировал продавцов данных, которым предоставлял информацию, связанную с сотнями миллионов кредитных карт и банковских счетов.

Предполагаемый ущерб, который россиянин, по версии американских правоохранителей, нанёс финансовым институтам, составляет 35 миллионов долларов. Стоит отметить, что в США Строганова обвиняют в преступном сговоре с целью совершения мошенничества с помощью электронных средств, трёх эпизодах кражи личных данных, а также шести эпизодах мошенничества (три с применением электронных средств, ещё три в отношении банков).