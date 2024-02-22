В США объявили в розыск российского хакера Строганова по прозвищу Флинт
Секретная служба США разыскивает российского хакера Строганова по прозвищу Флинт
Российский хакер Алексей Строганов по прозвищу Флинт. Обложка © secretservice.gov
Американские власти разыскивают российского хакера Алексея Строганова, который более известен в определённых кругах под прозвищем Флинт. Как говорится в соответствующем сообщении Секретной службы США, его подозревают в совершении различных киберпреступлений.
Стражи правопорядка предполагают, что россиянин на протяжении десяти лет с 2007 года в составе группы лиц похищал номера дебетовых и кредитных карт, а также персональные данные их владельцев. По информации властей Соединённых Штатов, 51-летний Строганов с целью получения прибыли с этой схемы курировал продавцов данных, которым предоставлял информацию, связанную с сотнями миллионов кредитных карт и банковских счетов.
Предполагаемый ущерб, который россиянин, по версии американских правоохранителей, нанёс финансовым институтам, составляет 35 миллионов долларов. Стоит отметить, что в США Строганова обвиняют в преступном сговоре с целью совершения мошенничества с помощью электронных средств, трёх эпизодах кражи личных данных, а также шести эпизодах мошенничества (три с применением электронных средств, ещё три в отношении банков).
Ранее Life.ru писал, что американские власти предъявили обвинение в участии в хакерской группировке LockBit двум россиянам — Артуру Сунгатову и Ивану Кондратьеву (также известному под ником Bassterlord). По сообщению Министерства юстиции США, их обвиняют в кибератаках на государственные американские объекты, а также промышленные предприятия.