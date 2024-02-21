В США двух россиян обвинили в участии в хакерской группировке LockBit

Американские власти предъявили обвинение в участии в хакерской группировке LockBit двум россиянам — Артуру Сунгатову и Ивану Кондратьеву (также известному под ником Bassterlord). Об этом стало известно после того, как Министерство юстиции Соединённых Штатов раскрыло обвинительное заключение от суда округа Нью-Джерси.

По данным ведомства, их обвиняют в кибератаках на государственные американские объекты, а также промышленные предприятия. Как считают правоохранители из США, в частности, Кондратьев в 2020 году применял программы-вымогатели против "жертвы в Калифорнии".

Американцы также предполагают, что к группировке LockBit имеют причастность ещё два россиянина — Михаил Матвеев и Михаил Васильев. Если за первого Госдеп объявил награду в 10 миллионов долларов, то второй уже находится под стражей в Канаде и ожидает своей экстрадиции в Соединённые Штаты.