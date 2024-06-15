Охота на ведьм: ФБР вынудило главу "Русской молодёжи Америки" сбежать из Штатов

Главе общества "Русская молодёжь Америки" Игорю Кочану пришлось экстренно улететь из США в связи с действиями сотрудников Федерального бюро расследования (ФБР). В этом он сам признался в разговоре с журналистом ТАСС.

"Русская молодёжь Америки" организует культурные мероприятия в Штатах, включая Нью-Йорк. Кочан рассказал, что во время организованного обществом шествия к памятнику героям Второй мировой войны к нему подошли агенты ФБР, начав расспрашивать по поводу мероприятия: кем оно спонсировано и не политическая ли это акция. Поначалу федералы даже не представились, но позже предъявили ордер на изъятие телефона и носителей информации.

"И после этого я начал узнавать, что ко многим знакомым, друзьям и даже, в принципе, тем людям, которые приходили к нам на мероприятия, когда-то начали приходить агенты ФБР, задавать вопросы по поводу меня <...>. Я не стал ждать дальнейших разбирательств и решил уехать в Россию", — сообщил Кочан.

Он назвал это очередным витком охоты на ведьм. По его мнению, кому-то просто нужно "отчитаться", что спецслужбы работают, "находят шпионов". На деле же, подчеркнул Кочан, ФБР арестовывает и предъявляет обвинения людям, которые всего-то исповедуют традиционные ценности и помнят историю.