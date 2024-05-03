Многодетная семья, уехавшая в Европу с началом боевых действий, вернулась в Мариуполь. За границей их ужаснули русофобия, доносы украинских беженцев и пропаганда ЛГБТ*.

В феврале 2022-го Анна Солодилова ждала четвёртого ребёнка. Когда всё началось, в Мариуполь быстро вошли российские войска — это и помогло семье с детьми выжить. По словам женщины, военнослужащие кормили местных жителей и в целом помогали, чем только могли. Из-за ожесточённых боёв Солодиловым всё же пришлось уехать из города. Они остановились в Польше. Там от них требовали говорить на украинском, а хозяйка жилья запрещала поминать погибшего брата, который был ополченцем ДНР. После семья уехала в Финляндию, но и там столкнулась с русофобией и пропагандой ЛГБТ*. На родину они уже вернулись в начале этого года. Анна призналась, что плакала от радости.

"Мы заезжали с Восточного — это район, который больше всего вначале пострадал. Я когда уезжала — я видела его одним. [А теперь] там стоят новые дома. Не так, как говорят в Европе, что всё разбито, всё картонное. Нет, я видела красивые дома, я видела людей, которые улыбаются", — приводит RT слова женщины.

Сын Анны также рассказал, что все их документы сгорели после попадания украинского снаряда в дом. Сейчас многодетная семья гостит у знакомых и планирует взять ипотеку.

Напомним, в феврале этого года вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин отчитался о восстановлении почти всех многоквартирных домов Мариуполя. В городе удалось отремонтировать почти всё жильё, которое было повреждено в результате обстрелов со стороны украинских военных. Чиновник назвал это самым масштабным инфраструктурным проектом на сегодняшний день, а также добавил, что в общей сложности на работах в новых регионах задействовано около 40 тысяч строителей.