Хуснуллин отчитался о восстановлении почти всех многоквартирных домов Мариуполя

В Мариуполе удалось восстановить почти все повреждённые в результате обстрелов многоквартирные дома, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время пленарного заседания тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на форуме-выставке "Россия".

"Полумиллионный город, который был сильно достаточно повреждён, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены", — отчитался Хуснуллин.

Вице-премьер РФ рассказал, что восстановлением пострадавшей инфраструктуры в новых регионах занято около 40 тысяч строителей. Он назвал это самым масштабным инфраструктурным проектом на сегодняшний день.