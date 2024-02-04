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4 февраля, 11:57

Хуснуллин отчитался о восстановлении почти всех многоквартирных домов Мариуполя

В Мариуполе удалось восстановить почти все повреждённые в результате обстрелов многоквартирные дома, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время пленарного заседания тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на форуме-выставке "Россия".

"Полумиллионный город, который был сильно достаточно повреждён, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены", — отчитался Хуснуллин.

Вице-премьер РФ рассказал, что восстановлением пострадавшей инфраструктуры в новых регионах занято около 40 тысяч строителей. Он назвал это самым масштабным инфраструктурным проектом на сегодняшний день.

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А ранее металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе запустил первые три цеха. Как рассказал первый заместитель директора предприятия Роман Солонарь, там уже трудится 3,7 тысячи человек.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Владимир Озеров
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