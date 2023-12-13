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13 декабря, 02:57

На заводе имени Ильича в Мариуполе запущены первые три цеха

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе запустил первые три цеха. Как рассказал первый заместитель директора предприятия Роман Солонарь, там уже трудится 3,7 тысячи человек.

План восстановления завода разбит на четыре этапа, объяснил собеседник РИА "Новости", и первый, куда входят пять вспомогательных цехов, уже начался.

"Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия", — сказал Солонарь.

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В третьем цеху готовят к плавке лом чёрных металлов. В дальнейшем штат завода планируется расширить до 24 тысяч работников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обязательно посетит новые регионы. Однако, когда это произойдёт, глава государства не уточнил.

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Артур Лапсаков
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