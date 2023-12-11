В ЦИК сочли возможным проведение президентских выборов в новых регионах
ЦИК: Проведение выборов президента России в новых регионах возможно
В новых российских регионах возможно проведение президентских выборов, несмотря на военное положение. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам консультации с местными властями, а также представителями Минобороны и ФСБ.
"В консультациях приняли участие Николай Булаев, Наталья Бударина, представители Министерства обороны России и ФСБ России, а также руководства Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов РФ", — говорится в телеграм-канале ЦИК.
Как уже рассказывал Лайф, голосование на выборах президента России пройдёт в 2024 году в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта. При этом нынешние полномочия Владимира Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024-го. Он, кстати, тоже объявил о намерении баллотироваться. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его решение не было домашней заготовкой. Действующего российского лидера поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и многие другие политики и общественные деятели. А глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Путин — единственный, кто может привести Россию к победе на всех фронтах.
ТАСС / Алексей Коновалов