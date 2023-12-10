Путин заявил, что обязательно посетит новые регионы России

Президент России Владимир Путин после вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России по случаю Дня Героев Отечества заявил, что обязательно будет посещать новые регионы России. Соответствующий фрагмент программы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

"Обязательно, а как же!" — заверил Путин спикера парламента ДНР, комбата "Спарты" Артёма Жогу, который предложил президенту съездить в регионы, когда там "станет немножко потише".