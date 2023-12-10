Путин заявил, что обязательно посетит новые регионы России
Президент России Владимир Путин после вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России по случаю Дня Героев Отечества заявил, что обязательно будет посещать новые регионы России. Соответствующий фрагмент программы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Путин заявил, что обязательно посетит новые регионы России. Видео © Telegram / "Зарубин"
"Обязательно, а как же!" — заверил Путин спикера парламента ДНР, комбата "Спарты" Артёма Жогу, который предложил президенту съездить в регионы, когда там "станет немножко потише".
Напомним, 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. В результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. В сентябре 2023 года глава государства предложил назначить 30-е число Днём воссоединения регионов с РФ. В праздничный день Путин выступил с видеообращением.