Регион

Уведомления отключены

4 декабря, 18:42

Путин призвал СПЧ серьёзно отнестись к правам человека в новых регионах

К правам человека в новых регионах России необходимо относиться серьёзнейшим образом. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин. По его словам, там с этим есть определённые проблемы.

"Права человека в Новороссии, в Донбассе, да и в прилегающих регионах — нужно к этому относиться самым серьёзным образом. Это потребует и профессионализма, и настойчивости, потому что те, кому это невыгодно, предпочитают никаких проблем здесь вообще не замечать", — сказал президент в ходе заседания с членами Совета по правам человека.

Ранее в ходе этого же заседания Путин назвал поддержку участников СВО одним из главных вопросов для СПЧ. Также президент объяснил, что не так с международными институтами по защите прав человека.

Путин поддержал участие СПЧ в разработке нового учебника по обществознанию

Путин поддержал участие СПЧ в разработке нового учебника по обществознанию

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • спч
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
  • Запорожская область
  • Херсонская область
  • ДНР
  • ЛНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров