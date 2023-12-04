Путин призвал СПЧ серьёзно отнестись к правам человека в новых регионах

К правам человека в новых регионах России необходимо относиться серьёзнейшим образом. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин. По его словам, там с этим есть определённые проблемы.

"Права человека в Новороссии, в Донбассе, да и в прилегающих регионах — нужно к этому относиться самым серьёзным образом. Это потребует и профессионализма, и настойчивости, потому что те, кому это невыгодно, предпочитают никаких проблем здесь вообще не замечать", — сказал президент в ходе заседания с членами Совета по правам человека.