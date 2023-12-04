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4 декабря, 18:27

Путин поддержал участие СПЧ в разработке нового учебника по обществознанию

Президент России Владимир Путин поддержал участие Совета по правам человека (СПЧ) в разработке нового учебника по обществознанию. Опыт членов СПЧ будет обязательно востребован, считает глава государства.

"Вы внесли предложение и сами включились в работу по подготовке нового единого учебника по обществознанию. Конечно, это заслуживает поддержки", — сказал Путин в ходе заседания с членами СПЧ.

Напомним, ещё весной этого года в Минпросвещения анонсировали выход обновлённого учебника по обществознанию. Как сообщил тогда глава ведомства Сергей Кравцов, новый вариант будет разработан уже к 2024 году. По его словам, учебник будет раскрывать достижения, которые формируют Россию: многополярность, значение суверенной экономики, культуры. Также особое внимание в книге будет уделено финансовой грамотности.

Мединский считает, что новый учебник истории критикуют только несогласные с политическим курсом

Мединский считает, что новый учебник истории критикуют только несогласные с политическим курсом

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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