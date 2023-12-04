Путин назвал поддержку участников СВО одним из главных вопросов для СПЧ

Поддержка бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО), является одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"Сейчас одни из главных вопросов, которыми занимается совет, — это деятельность и поддержка наших бойцов, наших ребят на переднем крае, наших героев", — подчеркнул глава государства на заседании СПЧ.

Президент РФ добавил, что во встрече участвуют члены совета, которые не раз побывали в зоне спецоперации. Глава государства напомнил, что в ходе прошлого заседания затрагивался вопрос адресного сопровождения бойцов и их близких. Путин указал, что в 2023 году создан фонд "Защитники Отечества", действующий в каждом регионе РФ. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что знает о поездках членов СПЧ в новые регионы страны и их встречах с местными жителями.