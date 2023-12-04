Путин назвал плановой ротацию в СПЧ и пожелал успехов новым членам
Президент России Владимир Путин назвал плановой ротацию в Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства пожелал новым членам СПЧ успехов.
"В совете прошла плановая ротация. Недавно был подписан соответствующий указ. В состав совета вошли пять человек, это известные люди в сфере правозащиты и развития гражданского общества. Позвольте пожелать вам успехов и главное — поскорее включиться в напряжённую текущую работу совета", — сказал Путин, открывая заседание по видеосвязи.
Ранее глава государства обновил состав СПЧ. Из него были исключены адвокаты Генри Резник и Шота Горгадзе, журналист Леонид Никитинский, общественные деятели Мара Полякова и Александр Мукомолов и экономист Евгений Ясин, который умер в сентябре. Вместо них в совет вошли новые члены, в том числе правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлиа Назарова и другие.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев