Путин назвал плановой ротацию в СПЧ и пожелал успехов новым членам

Президент России Владимир Путин назвал плановой ротацию в Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства пожелал новым членам СПЧ успехов.

"В совете прошла плановая ротация. Недавно был подписан соответствующий указ. В состав совета вошли пять человек, это известные люди в сфере правозащиты и развития гражданского общества. Позвольте пожелать вам успехов и главное — поскорее включиться в напряжённую текущую работу совета", — сказал Путин, открывая заседание по видеосвязи.