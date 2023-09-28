В Москве простились с экс-министром экономики Ясиным

В Центре культур Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" завершилось прощание с бывшим министром экономики РФ, членом Совета по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) Евгением Ясиным. На церемонию пришли сотни людей.

Церемония прощания с бывшим министром экономики РФ, членом Совета по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) Евгением Ясиным. Видео © LIFE

На прощании с Ясиным были его родственники, друзья и коллеги. Среди них были основатель и первый ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, нынешний ректор Никита Анисимов и президент университета Александр Шохин. Также на церемонии присутствовали министр финансов РФ Антон Силуанов, правозащитница Алла Гербер, руководитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие.









"Евгений Григорьевич Ясин был самым чистым, самым светлым, самым искренним и самым добрым человеком из всех тех, кто в последние 30 лет занимался российскими реформами. И все его разочарования были связаны именно с тем, что он был самым светлым и самым добрым. Вот кого мы потеряли", — сказал Явлинский на церемонии.