Умер главный идеолог реформ 90-х, экс-министр экономики РФ Евгений Ясин

Скончался один из главных реформаторов 90-х годов, экс-министр экономики РФ Евгений Ясин. Ему было 89 лет. Ещё в августе он попал в больницу в тяжёлом состоянии. О трагическом известии рассказал Алексей Венедиктов*.

"Ушёл Евгений Григорьевич Ясин. Прощайте, дорогой мой", — написал он в телеграм-канале.

Ясин занимал должность министра экономики с 1994 по 1997 год. Он участвовал в создании знаменитой программы "500 дней" по переходу страны к рыночной экономике. Также чиновник был почётным научным руководителем Высшей школы экономики. Прощание намечено на 28 сентября.

Ранее сообщалось, что бывший президент Италии Джорджо Наполитано скончался в возрасте 98 лет. Некоторое время назад здоровье политика стало ухудшаться, и последние месяцы жизни он находился в больнице в Риме.