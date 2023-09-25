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25 сентября, 08:01

Умер главный идеолог реформ 90-х, экс-министр экономики РФ Евгений Ясин

<p>Экс-министр экономики России Евгений Ясин. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Экс-министр экономики России Евгений Ясин. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Скончался один из главных реформаторов 90-х годов, экс-министр экономики РФ Евгений Ясин. Ему было 89 лет. Ещё в августе он попал в больницу в тяжёлом состоянии. О трагическом известии рассказал Алексей Венедиктов*.

"Ушёл Евгений Григорьевич Ясин. Прощайте, дорогой мой", написал он в телеграм-канале.

Ясин занимал должность министра экономики с 1994 по 1997 год. Он участвовал в создании знаменитой программы "500 дней" по переходу страны к рыночной экономике. Также чиновник был почётным научным руководителем Высшей школы экономики. Прощание намечено на 28 сентября.

Основатель фонда "Добродетель" Юрий Косов умер в Москве после концерта Игоря Саруханова

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Ранее сообщалось, что бывший президент Италии Джорджо Наполитано скончался в возрасте 98 лет. Некоторое время назад здоровье политика стало ухудшаться, и последние месяцы жизни он находился в больнице в Риме.

* Включён в реестр иноагентов.

Татьяна Миссуми
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