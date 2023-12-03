В СПЧ раскрыли, какие темы обсудят на встрече с Путиным

Совет по правам человека при Президенте РФ на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 4 декабря намерен обсудить специальную военную операцию (СВО), миграционную политику, образование и медицину. Об этом заявил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов — сам он планирует доложить о реализации поручений главы государства по итогам прошлых встреч.

Член СПЧ Александр Брод в свою очередь хотел бы обратить внимание на развитие системы общественного контроля на выборах.

"Этот институт показал востребованность у общественников, ему доверяют избиратели. Однако есть ещё горизонты развития. Также хочется ещё раз отметить недопустимость разыгрывания "национальной карты" на выборах, есть наработки относительно отражения информационных провокаций на выборах", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Брод подчеркнул, что важно подумать о безопасности граждан РФ, которые голосуют на выборах в недружественных странах. Также он планирует затронуть вопрос совершенствования правосудия. А член СПЧ Ян Власов собирается на встрече поговорить о последствиях коронавируса и том, как работает система инфекционной службы. Не оставить без внимания он хотел бы и тему единой научно-методической структуры в стране.