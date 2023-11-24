Песков: Путин проведёт встречу с членами Совета по правам человека в декабре
Президент России Владимир Путин в декабре проведёт встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ). Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Традиционно с СПЧ президент встречается. Традиционно он это делает в декабре. Будет это и в этом декабре", — сказал он журналистам.
Вместе с тем пресс-секретарь президента пообещал, что позже сообщит о точных сроках и участниках встречи.
Напомним, в прошлом году глава государства встретился с новым составом российского Совета по правам человека. Встреча прошла 7 декабря в онлайн-формате. По традиции мероприятие приурочено ко Дню прав человека (10 декабря). Российский лидер тогда сделал ряд важных заявлений, в том числе похвалил членов СПЧ за борьбу с фейками зарубежных СМИ о спецоперации, а также отметил, что орган мог бы стать эффективной международной площадкой по защите прав человека.