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24 ноября, 10:11

Песков: Путин проведёт встречу с членами Совета по правам человека в декабре

Президент России Владимир Путин в декабре проведёт встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ). Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Традиционно с СПЧ президент встречается. Традиционно он это делает в декабре. Будет это и в этом декабре", — сказал он журналистам.

Вместе с тем пресс-секретарь президента пообещал, что позже сообщит о точных сроках и участниках встречи.

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Напомним, в прошлом году глава государства встретился с новым составом российского Совета по правам человека. Встреча прошла 7 декабря в онлайн-формате. По традиции мероприятие приурочено ко Дню прав человека (10 декабря). Российский лидер тогда сделал ряд важных заявлений, в том числе похвалил членов СПЧ за борьбу с фейками зарубежных СМИ о спецоперации, а также отметил, что орган мог бы стать эффективной международной площадкой по защите прав человека.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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