Песков: Путин проведёт встречу с членами Совета по правам человека в декабре

Президент России Владимир Путин в декабре проведёт встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ). Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Традиционно с СПЧ президент встречается. Традиционно он это делает в декабре. Будет это и в этом декабре", — сказал он журналистам.

Вместе с тем пресс-секретарь президента пообещал, что позже сообщит о точных сроках и участниках встречи.