Какие события предсказала улыбка Путина западным СМИ Почему журналисты на Западе начали строить прогнозы, исходя из улыбки российского президента, и чего они опасаются, посвящая этому событию эфиры. 22 ноября, 21:42 Президент Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Тяжёлые времена на Западе поглощает новое средневековье. Журналисты во Франции дошли до того, что начинают прогнозировать события, исходя лишь из улыбки российского президента. Так, журналист Галаге Фенвик в эфире телеканала LCI заявил, что улыбка Владимира Путина — тревожный сигнал для Украины и Запада.

Этой новости французский телеканал посвятил более семи минут эфирного времени, демонстрируя встречи российского президента с коллегами из других стран и участие в ежедневных мероприятиях. Инфоповодом стала информация об участии Владимира Путина на внеплановом дистанционном саммите G20.

Галаге Фенвик и Сергей Бутман обсуждают на французском телевидении выступление Владимира Путина на саммите G20. Видео © YouTube / LCI

— Галаге Фенвик, как же так, Путин воспользовался окном, чтобы вернуться? Он снова в ведущей лиге среди лидеров клуба (G20. — Прим. ред.), — спрашивает экспертов, среди которых есть и Галаге Фенвик, телеведущая LCI.

Другой французский журналист, специализирующийся на международной политике, Тьерри Уолтон отмечает, что конфликт на Ближнем Востоке стал подарком для Путина, так как про Украину начинают забывать все мировые СМИ, она исчезает из повестки.

— Владимир Путин улыбается. Он прямо-таки ходит по воде сейчас. Посмотрите, какой у него шутливый, весёлый тон. Всё идёт своим чередом. Звёзды сошлись идеальным образом, — сказал он.

Эксперт объяснил вежливость и умение держаться на мероприятиях главы России в эфире СМИ положением дел вокруг украинского конфликта. Это, по его мнению, свидетельствует о "тяжёлом моменте" для Запада и его союзников, так как означает, что события на международной арене развиваются в нужном России в правильном ключе.

При этом Фенвик вспоминает, что конфликт между Израилем и ХАМАС возник неожиданно, поэтому относит такое удачное совпадение для российской политики к "контракту с судьбой". Именно эскалация на БВ стала для Москвы неким провидением, которое обнажило слабость и несамостоятельность Украины, зависящей целиком от поставок западного оружия и финансирования киевского режима.

Сегодня президент Владимир Путин в ходе саммита напомнил о том, что "Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине".

— Военные действия — это всегда трагедия. Мы должны думать о том, как её прекратить. Россия никогда не отказывалась от переговоров. Украина публично заявила о выходе из переговорного процесса, — сказал Путин.

Месяцем ранее российский президент, также возвращаясь со встречи в Китае и посетив по пути два дальневосточных города, вызвал на Западе чреду восхищённых комментариев. Напомним, после поездок ряд иностранных изданий распространяли слухи о его здоровье, которые пришлось опровергать пресс-службе президента.

— Это относится к разряду абсурдных информационных мистификаций, которые с завидным упорством обсуждает целый ряд СМИ. Это не вызывает ничего, кроме улыбки, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вбросы западных СМИ о самочувствии главы России и использовании двойников.

Авторы Дмитрий Шестопалов