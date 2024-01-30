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30 января, 14:02

Немецкий телеканал снял шокирующий репортаж о преображении Мариуполя

Немецкий журналист Корпер: Россия активно восстанавливает Мариуполь

Немецкий журналист Армин Корпер заявил, что Мариуполь восстанавливается полным ходом. По его словам, сейчас в городе активно строятся новые школы и жилые районы. Репортёра поразил тот факт, что жизнь в городе идёт обычным чередом и всё работает и функционирует в нормальном режиме.

"Мы видим, что идёт восстановление. Всё идет очень быстро. Люди, которые здесь живу, настроены пророссийски", — удивляется Корпер в репортаже для немецкого телеканала ZDF.

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А ранее Лайф сообщал, что металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе запустил первые три цеха. Как рассказал первый заместитель директора предприятия Роман Солонарь, там уже трудится 3,7 тысячи человек.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Мышляева
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