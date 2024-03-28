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28 марта, 06:05

Японского журналиста поразила поездка в Мариуполь

Daily Shincho: Жители Мариуполя не чувствуют влияния конфликта на жизнь города

Патриотические граффити в Мариуполе. Обложка © dailyshincho.jp

Патриотические граффити в Мариуполе. Обложка © dailyshincho.jp

Жители Мариуполя не чувствуют влияния спецоперации на свою жизнь, выяснил журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани, побывавший в городе. Он удивился, что, несмотря на обстрелы, там царит спокойная атмосфера, а в магазинах нет проблем с продуктами.

Итани ожидал, что среди мариупольцев будет много тех, кто симпатизирует Украине, однако ситуация оказалась прямо противоположной, и они, общаясь с журналистом, рассказывали о насилии и унижении со стороны ВСУ. Так, призналась одна женщина, те отказывались выпускать её из города с больным ребёнком и угрожали расстрелом за просьбы поделиться медикаментами.

"Жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной... Сам конфликт, конечно, продолжается, но для мариупольцев он, похоже, <…> закончился", — пишет журналист.

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Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отчитался о восстановлении практически всех повреждённых многоквартирных домов в Мариуполе. По словам чиновника, всего в новых регионах в этих целях работают около 40 тысяч строителей, что делает это самым масштабным инфраструктурным проектом на сегодняшний день.

Матвей Константинов
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