На ПМЭФ обсудили, как винный туризм способствует развитию российских регионов

Российское виноделие переживает новый виток развития и становится одним из ключевых факторов роста и укрепления экономик ряда регионов. На этом фоне популярность набирает винный туризм: любители виноградного напитка посещают дегустации, экскурсии и знакомятся с культурой его производства. А сам турпоток увеличивает доходы гостиничного и ресторанного бизнеса и способствует развитию сопутствующих услуг.

Новый способ познать Родину и его перспективы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обсудили авторитетные эксперты сферы — в том числе вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев и исполнительный директор ФСРО Ассоциация виноградарей и виноделов России Алексей Плотников. Беседа прошла на стенде aif.ru, её модератором стал генеральный директор издательского дома Руслан Новиков.

Открывая встречу, он отметил, что хоть в нашей стране пока не ведут профильной статистики, винный туризм уже вошёл в программы более ста туроператоров. Так, 22 дороги проложены по Крыму, а 27 — по соседнему Краснодарскому краю. В свою очередь Ставцев связал рост "винной экономики" с увеличением потребления этих напитков. По словам спикера, только в 2023 году граждане купили 818 миллионов литров вина. Причём сами поездки в виноградные регионы совсем не про вино, а впечатления.

"Когда человек считывает эти эмоции не с телевизора, от голливудского актёра, а получает свои собственные, с друзьями, с которыми приехал. Он возвращается в свой далёкий сибирский или северо-западный город, начинает эту эмоцию транслировать и уже становится амбассадором для винодела", — отметил он.

По его мнению, для продаж вина и развития качественных брендов необходимо продвигать именно регионы, ведь когда местная марка станет известной, небольшим производителям станет легче развиваться, а инвестиционная привлекательность бизнеса будет расти, чему сильно поможет туризм. Ставцев пояснил, что приезжие запускают "сарафанное радио". Именно это является самым надёжным источником информации для людей, ведь родным и близким, их вкусам они доверяют сильнее всего.

В поддержку винного туризма высказался и Алексей Плотников. По его словам, "середняки" и авторские винодельни предлагают самые разные возможности. Например, в последнем случае посетителю будет интересно "посидеть глаза в глаза с виноделом", пообщаться с ним и понять, какую частичку сердца он вкладывает в свой продукт.

Однако главным результатом винного туризма является создание бренд-амбассадора. Спикер также указал на желание людей рассказать о поездке и конкретной винодельне своим знакомым — например, о "классном парне Иванове", который глубоко понимает тему и использует великолепную технологию производства.

"И люди его послушают", — добавил Плотников.