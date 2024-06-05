Молдавский дворик на ПМЭФ собрал любителей вина и "танцев" в стиле Челентано
Представитель Молдовы на ПМЭФ рассказал о традиционном приготовлении вина
Адриано Челентано. Кадр из фильма. Фото © "Укрощение строптивого", реж. Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа, сценарист Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа, Уильям Шекспир / Kinopoisk
Экспозиция, посвящённая культуре Молдавии, собрала десятки любителей вина и танцев в рамках Петербургского международного экономического форума. Сегодня в Молдавском дворике можно было увидеть, как девушки в стиле Челентано топтали виноград. Представитель республики Павел Дуганов в беседе с Life.ru рассказал, что такой способ приготовления напитка — давняя традиция, которая передаётся из поколения в поколение.
Павел Дуганов в беседе с Life.ru рассказал о традиционном приготовлении вина. Видео © Life.ru
"По традиции виноделов Молдовы девушки давят вино ногами. Так вино становится лучше, вкуснее, хмельнее. Всё это мы хотели представить именно здесь, потому что многие века нас с Россией соединяет дружба и взаимопонимание. Я уверен, нашу дружбу никто не сможет разрушить", — сказал Дуганов.
Напомним, 27-й ПМЭФ стартовал сегодня, 5 июня, и продлится до 8-го. Участие в нём подтвердили 136 стран. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". 7 июня на форуме выступит президент России Владимир Путин. Сегодня на площадке были замечены участники делегации Афганистана.