Молдавский дворик на ПМЭФ собрал любителей вина и "танцев" в стиле Челентано

Экспозиция, посвящённая культуре Молдавии, собрала десятки любителей вина и танцев в рамках Петербургского международного экономического форума. Сегодня в Молдавском дворике можно было увидеть, как девушки в стиле Челентано топтали виноград. Представитель республики Павел Дуганов в беседе с Life.ru рассказал, что такой способ приготовления напитка — давняя традиция, которая передаётся из поколения в поколение.

"По традиции виноделов Молдовы девушки давят вино ногами. Так вино становится лучше, вкуснее, хмельнее. Всё это мы хотели представить именно здесь, потому что многие века нас с Россией соединяет дружба и взаимопонимание. Я уверен, нашу дружбу никто не сможет разрушить", — сказал Дуганов.