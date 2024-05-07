Россиян предупредили о подорожании европейских вин

Бюджетные сорта вин из Италии, Испании и Франции во второй половине 2024 года подорожают в российских магазинах на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на исполнительного директора виноторговой компании Александра Липилина.

По словам специалиста, цены на вино начнут расти уже в мае. Стоимость импортного спиртного в России сейчас складывается из нескольких факторов, среди которых повышение пошлин на вино из недружественных стран с августа прошлого года, рост акцизов с 1 мая 2024-го, а также курс валюты и изменение цен самими производителями. Таким образом, вина из Италии, Франции и Испании в среднем будут стоить 750 рублей за бутылку, подсчитал эксперт.

"Наиболее заметно повышение в категории недорогих вин, так как пошлина и акциз составляют в их цене на полке более значительную долю. Вина из Аргентины, Чили и ЮАР, в некоторой степени заменивших недружественных поставщиков, прибавят в цене 20%, до 550 рублей за бутылку", — отметил Липилин.

Эксперт добавил, что в среднем ценовом сегменте подорожание будет равномерным — примерно на 20%. То есть чем дороже вино, тем меньше будет процент повышения его стоимости к 2023 году.