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3 мая, 11:42

Проблемы с памятью и потеря во времени: Врач раскрыл ужасные последствия алкоголизма

Нарколог Мамедов заявил, что алкоголь вызывает синдром, убивающий память

Последствия алкоголизма могут быть ужасны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Последствия алкоголизма могут быть ужасны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Приближается День Победы, и в Подмосковье в связи с этим праздником ввели частичный запрет на продажу алкоголя. Это пойдёт на пользу не только спокойствию на улицах, но и здоровью граждан. О серьёзных болезнях, которые провоцирует алкоголь, рассказал врач-нарколог Тимур Мамедов, беседуя с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Одно из таких малоизвестных осложнений — полинейропатия. Болезнь выводит из строя нервные волокна, находящиеся за пределами головного и спинного мозга. Это влияет на работу большого количества органов.

"Некоторые думают, что полинейропатия — это только боли и онемение конечностей. На самом деле, это ещё и проблемы с пищеварением, мочеиспусканием и импотенцией", добавил нарколог.

Ещё одна проблема, вызванная алкоголем, — синдром Корсакова. Патология названа в честь отечественного психиатра Сергея Корсакова, наблюдавшего у пациентов потери во времени, проблемы с памятью и дезориентацию в пространстве.

"Корсаков трактовал данное расстройство как последствие алкоголизма. С годами стало ясно, что к развитию подобного синдрома могут привести и другие причины, но всё же не так часто, как алкоголизм. Этому заболеванию сопутствует и нейропатия", — заключил Мамедов.

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Существует множество мифов о пользе некоторых видов алкоголя: в малых количествах, на сытый желудок, только вприкуску, но это всего лишь мифы, а алкоголь крайне опасен. Ранее Life.ru рассказывал, какие органы убивает вино в первую очередь.

Мирон Сидоров
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