Проблемы с памятью и потеря во времени: Врач раскрыл ужасные последствия алкоголизма

Приближается День Победы, и в Подмосковье в связи с этим праздником ввели частичный запрет на продажу алкоголя. Это пойдёт на пользу не только спокойствию на улицах, но и здоровью граждан. О серьёзных болезнях, которые провоцирует алкоголь, рассказал врач-нарколог Тимур Мамедов, беседуя с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Одно из таких малоизвестных осложнений — полинейропатия. Болезнь выводит из строя нервные волокна, находящиеся за пределами головного и спинного мозга. Это влияет на работу большого количества органов.

"Некоторые думают, что полинейропатия — это только боли и онемение конечностей. На самом деле, это ещё и проблемы с пищеварением, мочеиспусканием и импотенцией", — добавил нарколог.

Ещё одна проблема, вызванная алкоголем, — синдром Корсакова. Патология названа в честь отечественного психиатра Сергея Корсакова, наблюдавшего у пациентов потери во времени, проблемы с памятью и дезориентацию в пространстве.

"Корсаков трактовал данное расстройство как последствие алкоголизма. С годами стало ясно, что к развитию подобного синдрома могут привести и другие причины, но всё же не так часто, как алкоголизм. Этому заболеванию сопутствует и нейропатия", — заключил Мамедов.