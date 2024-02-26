Врач раскрыл, какие органы вино разрушает в первую очередь

Злоупотребление вином несёт вред целому ряду органов организма человека, предупредил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. К примеру, указал врач, данный напиток разрушительно влияет на клеточные процессы, отвечающие за создание костной ткани, что повышает риск переломов.

"В красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли. Вино является мочегонным средством, способствуя обезвоживанию и головным болям при похмелье. Винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга, они отмирают. Если человек курит, то нейроны гибнут ещё быстрее. У алкоголиков появляются рубцы на коре головного мозга, она отекает", — рассказал собеседник NEWS.ru.

Кроме того, у винных алкоголиков отмирают клетки печени, которые заменяются рубцами и жиром, а также образуются тромбы, угрожающие разрывами стенок органов. Так, именно внутреннее кровотечение является самой частой причиной смерти при циррозе печени.

По словам Умнова, также любители вина рискуют заиметь пиелонефрит и камни в почках, поскольку те работают с повышенной интенсивностью. Помимо прочего, вино — калорийный продукт, что обуславливается большим содержанием спирта и сахара. Именно поэтому данный напиток является одним из отягчающих факторов развития диабета второго типа.