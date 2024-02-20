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20 февраля, 19:25

Биолог объяснила, почему красное вино вызывает головную боль

Биолог Баранова: От красного вина болит голова из-за смеси алкоголя и кверцетина

Биолог Баранова объяснила, почему от красного вина может болеть голова. Обложка © Freepik / wavebreakmedia-micro

Биолог Баранова объяснила, почему от красного вина может болеть голова. Обложка © Freepik / wavebreakmedia-micro

Многие люди не прочь вечером пропустить по бокальчику красного вина, ведь оно считается одним из самых благородных алкогольных напитков. Но есть те, кто не может пить его из-за головной боли, которая возникает даже после умеренных доз — достаточно одного бокала. В этом вопросе решили разобраться учёные из Калифорнии, рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона и медицинский блогер Анча Баранова.

"Они обратили внимание на кверцетин, а также на его глюкуроновые производные. В красном вине этих веществ очень много. Сам кверцетин весьма полезен, особенно он необходим после ковида. Но проблема возникает из-за его сочетания с алкоголем. Он напрямую тормозит ALDH2 — фермент, который в митохондриях печени метаболизирует ацетальдегид. В результате это токсичное вещество меньше разрушается и накапливается, вызывая головную боль у восприимчивых", — объяснила биолог в разговоре с aif.ru.

Есть и другие источники кверцетина, которые не вызывают головную боль. Прежде всего это чай и репчатый лук. Кроме того, есть способ, позволяющий выпить красного вина и избежать головных болей, — безалкогольный вариант. При удалении из напитка этилового спирта полезный для организма кверцетин остаётся.

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Евгения Мосс
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