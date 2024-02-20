Биолог объяснила, почему красное вино вызывает головную боль

Многие люди не прочь вечером пропустить по бокальчику красного вина, ведь оно считается одним из самых благородных алкогольных напитков. Но есть те, кто не может пить его из-за головной боли, которая возникает даже после умеренных доз — достаточно одного бокала. В этом вопросе решили разобраться учёные из Калифорнии, рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона и медицинский блогер Анча Баранова.

"Они обратили внимание на кверцетин, а также на его глюкуроновые производные. В красном вине этих веществ очень много. Сам кверцетин весьма полезен, особенно он необходим после ковида. Но проблема возникает из-за его сочетания с алкоголем. Он напрямую тормозит ALDH2 — фермент, который в митохондриях печени метаболизирует ацетальдегид. В результате это токсичное вещество меньше разрушается и накапливается, вызывая головную боль у восприимчивых", — объяснила биолог в разговоре с aif.ru.

Есть и другие источники кверцетина, которые не вызывают головную боль. Прежде всего это чай и репчатый лук. Кроме того, есть способ, позволяющий выпить красного вина и избежать головных болей, — безалкогольный вариант. При удалении из напитка этилового спирта полезный для организма кверцетин остаётся.