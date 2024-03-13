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13 марта, 14:17

Алкоголизм из-за "дырявого" органа: Учёные сделали неожиданное открытие о зависимых

Биолог Дэй связал возникновение алкоголизма с нарушением микробиома кишечника

Молодой человек страдает алкоголизмом, не подозревая, что у него проблемы с кишечником. Фото © Shutterstock / Ljupco Smokovski

Молодой человек страдает алкоголизмом, не подозревая, что у него проблемы с кишечником. Фото © Shutterstock / Ljupco Smokovski

Алкоголизм может появляться из-за нарушения работы кишечника, заявил микробиолог из Университета Тафтса в Медфорде Эндрю Дэй. По его словам, проблемы с пищеварением напрямую могут сказываться на пристрастии к спиртному, передаёт kp.ru.

Гипотеза предполагает, что избыток грибка Candida albicans в кишечнике может оказывать влияние на потребность в горячительном. Это предположение подтверждается результатами экспериментов на лабораторных мышах.

Учёный также предполагает, что увеличенная проницаемость кишечника может способствовать развитию алкоголизма. Он отметил, что "дырявый" орган может пропускать вредные бактерии в кровоток, что вызывает хронические воспалительные процессы в различных органах, включая мозг, откуда и исходит желание выпить.

Однако, по словам биолога, нужно провести дополнительные исследования для подтверждения этих выводов, но уже сейчас он подчёркивает важность сбалансированной микрофлоры кишечника не только для общего здоровья, но и для предотвращения зависимости. Отмечается, что, возможно, в будущем это открытие поможет разработать новые методы профилактики и избавления от алкоголизма, основываясь на лечении кишечника.

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Александра Мышляева
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