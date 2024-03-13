Алкоголизм из-за "дырявого" органа: Учёные сделали неожиданное открытие о зависимых

Алкоголизм может появляться из-за нарушения работы кишечника, заявил микробиолог из Университета Тафтса в Медфорде Эндрю Дэй. По его словам, проблемы с пищеварением напрямую могут сказываться на пристрастии к спиртному, передаёт kp.ru.

Гипотеза предполагает, что избыток грибка Candida albicans в кишечнике может оказывать влияние на потребность в горячительном. Это предположение подтверждается результатами экспериментов на лабораторных мышах.

Учёный также предполагает, что увеличенная проницаемость кишечника может способствовать развитию алкоголизма. Он отметил, что "дырявый" орган может пропускать вредные бактерии в кровоток, что вызывает хронические воспалительные процессы в различных органах, включая мозг, откуда и исходит желание выпить.