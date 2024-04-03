В России могут на 200% повысить размер пошлин на вино из стран НАТО

Правительство России рассмотрит предложение Ассоциации виноградарей и виноделов РФ об установлении ввозных пошлин для вин из стран НАТО в 200%. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По её словам, кабмин поддерживает зеркальные контрсанкции в отношении недружественных стран и предлагает свои меры. Абрамченко добавила, что необходимо взвешенно оценить идею российских виноделов и рассмотреть её вместе с экспертами. Виноделие в РФ развивается опережающими темпами, и внутренний спрос на этот алкоголь может быть полностью обеспечен отечественными производителями, пояснила министр.