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3 апреля, 16:45

В России могут на 200% повысить размер пошлин на вино из стран НАТО

Абрамченко: Кабмин рассмотрит инициативу о пошлинах в 200% на вино из стран НАТО

Правительство России рассмотрит предложение Ассоциации виноградарей и виноделов РФ об установлении ввозных пошлин для вин из стран НАТО в 200%. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Будем рассматривать соответствующую инициативу в рамках подкомиссии Министерства экономического развития по таможенно-тарифному [регулированию]", — подчеркнула вице-премьер.

По её словам, кабмин поддерживает зеркальные контрсанкции в отношении недружественных стран и предлагает свои меры. Абрамченко добавила, что необходимо взвешенно оценить идею российских виноделов и рассмотреть её вместе с экспертами. Виноделие в РФ развивается опережающими темпами, и внутренний спрос на этот алкоголь может быть полностью обеспечен отечественными производителями, пояснила министр.

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Напомним, в прошлом году Правительство РФ увеличило пошлины на импорт вина из недружественных стран до 20%. В Минэкономразвития считают, что отечественные вина и импорт из дружественных государств полностью обеспечат внутренний спрос. При этом доходы от пошлин на алкоголь могут направить на создание курортов.

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Freepik / ilovehz

Дарья Нарыкова
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