"Это нонсенс!": Отток туристов обрушил цены на отдых в Турции
АТОР: Низкий спрос на туры в Турцию в июле заставил отельеров снизить цены
В связи с низким спросом на туры в Турцию в июле отелям пришлось снизить цены. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский экспресс" Тарас Кобищанов.
"Часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьёзно повысила цены на июль-август. В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился. Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Однако даже при таких условиях, объясняет эксперт, турецкие путёвки для россиян всё равно дороговаты. По его словам, если в прошлом году курс рубля 70–80 за доллар позволял туристам из РФ ухватить выгодный тур, то сейчас он ходит в коридоре 85–95, что значительно усложнило выбор выгодного отдыха.
Ранее в АТОР заинтриговали россиян египетским "бестселлером". Там отметили, что с каждым годом становится всё меньше россиян, которые готовы платить за отдых с плохим сервисом в Египте, несмотря на дешевизну туров на этом направлении. Поэтому теперь в стране решили работать над инфраструктурой, чтобы привлекать как можно больше клиентов.
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