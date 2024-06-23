"Это нонсенс!": Отток туристов обрушил цены на отдых в Турции

В связи с низким спросом на туры в Турцию в июле отелям пришлось снизить цены. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский экспресс" Тарас Кобищанов.

"Часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьёзно повысила цены на июль-август. В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился. Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Однако даже при таких условиях, объясняет эксперт, турецкие путёвки для россиян всё равно дороговаты. По его словам, если в прошлом году курс рубля 70–80 за доллар позволял туристам из РФ ухватить выгодный тур, то сейчас он ходит в коридоре 85–95, что значительно усложнило выбор выгодного отдыха.