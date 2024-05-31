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Регион
31 мая, 20:23

Россиян предупредили об угрозе изъятия загранпаспортов

АТОР: Отказы туристам в выезде за рубеж могут стать массовыми

Всё чаще у россиян стали забирать загранпаспорта на границе из-за несоответствия информации в этих документах. Как рассказал на пресс-брифинге вице-президент АТОР Артур Мурадян, такое может произойти из-за буквы "ё" в заграннике или месте рождения, указанных в соответствии с их старыми, советскими названиями.

"Эта проблема носит лавинообразный характер. Сегодня в Пулково со скрипом пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как Ленинградская область без детализации (как во внутреннем паспорте, где прописан ещё и населённый пункт)", — заявил он.

Эксперт сообщил, что проблемы могут ждать всех туристов, родившихся до 1991 года. В первую очередь это связано с разночтениями в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах. Также генеральный директор компании Space Travel подчеркнул, что, вероятно, эти документы в ближайшее время будут проверять более тщательно.

Мурадян на фоне таких новостей посоветовал россиянам внимательно сверять информацию во внутреннем и заграничном паспорте. Если она там расходится, следует обратиться в территориальный орган МВД, сотрудники которого обязаны самостоятельно по заявлению устранить технические ошибки.

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Е-ё ошибкой не считается: Перечислены ситуации, которые разрушат мечты об отдыхе за границей

Ранее Life.ru писал, что житель Москвы лишился отпуска в Турции из-за ошибки в загранпаспорте. Сообщалось, что в документе в графе "Место рождения" был указан "Ямало-Немецкий АО", а не Ямало-Ненецкий, из-за чего внимательные сотрудники Домодедово не пустили его на самолёт.

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Shutterstock / FOTODOM / UladzimirZuyeu

Алексей Соловьёв
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