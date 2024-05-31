Россиян предупредили об угрозе изъятия загранпаспортов

Всё чаще у россиян стали забирать загранпаспорта на границе из-за несоответствия информации в этих документах. Как рассказал на пресс-брифинге вице-президент АТОР Артур Мурадян, такое может произойти из-за буквы "ё" в заграннике или месте рождения, указанных в соответствии с их старыми, советскими названиями.

"Эта проблема носит лавинообразный характер. Сегодня в Пулково со скрипом пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как Ленинградская область без детализации (как во внутреннем паспорте, где прописан ещё и населённый пункт)", — заявил он.

Эксперт сообщил, что проблемы могут ждать всех туристов, родившихся до 1991 года. В первую очередь это связано с разночтениями в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах. Также генеральный директор компании Space Travel подчеркнул, что, вероятно, эти документы в ближайшее время будут проверять более тщательно.

Мурадян на фоне таких новостей посоветовал россиянам внимательно сверять информацию во внутреннем и заграничном паспорте. Если она там расходится, следует обратиться в территориальный орган МВД, сотрудники которого обязаны самостоятельно по заявлению устранить технические ошибки.