Е-ё ошибкой не считается: Перечислены ситуации, которые разрушат мечты об отдыхе за границей

Планы на заграничный отдых рискуют сорваться в самый последний момент, если турист является должником или прошёл процедуру банкротства. Об этих и других причинах запрета на выезд из страны "Москве 24" рассказал юрист Эдуард Шалоносов.

По словам собеседника портала, путешественника могут развернуть на паспортном контроле из-за ограничений со стороны судебных приставов. Если россиянин задолжал по алиментам, штрафам и другим обязательствам, путь за границу ему закрыт. То же самое касается и тех, кто недавно прошёл процедуру банкротства. Запрет действует пять лет со дня вынесения решения.

"Выехать за границу нельзя и тем, кто освободился из тюрьмы и должен регулярно отчитываться в ОВД или имеет условную судимость. Если человеку предъявили обвинение и выдали ограничение в виде подписки о невыезде, попасть в другую страну у него не получится", — перечислил эксперт.

Часто причиной отказа в выезде становятся проблемы с документами, подчеркнул юрист. В паспорте, заграннике и свидетельстве о рождении в случае путешествия с ребёнком не должно быть ошибок с ФИО, датой и местом рождения. При этом написание букв "е" – "ё", "и" – "й" ошибкой не считается — это всего лишь описка. Фотография тоже должна быть актуальной.

"Если ребёнку выдали паспорт в четыре месяца, а сейчас ему пять лет, он никуда не поедет. Потому что документ у него хоть и будет действителен, но лицо не совпадает", — привёл пример Шалоносов.